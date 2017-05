Un jove denuncia haver rebut insults homofòbics a Salou

La víctima va enregistrar a un dels agressors, i ha realitzat un vídeo on explica com procedir davant d'una situació com aquesta

Un jove de 28 anys, gai i de Salou, va ser insultat aquest dilluns 1 de maig per dos nois mentre passejava pel carrer Teruel de Salou. La víctima va rebre insults homofòbics, i després d'explicar als agressors verbals que el que acabaven de fer «és delicte a Catalunya», va trucar a la Policia Local de Salou. Posteriorment també va denunciar els fets davant els Mossos d'Esquadra.



L'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya (OCH) condemna aquest dimarts els insults. Segons informa l'OCH, el denunciant passejava sol pel carrer per reunir-se amb els seus amics quan dos joves el van increpar i se'n van burlar xiulant i llançant petons a l'aire. Ell es va girar i va gravar un vídeo on es poden veure els insults i identificar visualment un dels agressors, que van fugir quan van veure que trucava la policia, segons el relat del president de l'OCH, Eugeni Rodríguez. A més, el jove també ha penjat un vídeo a Youtube on explica com procedir davant d'una situació com aquesta:







Eugeni Rodríguez ha destacat que «no cal treure importància a aquests casos» pel fet que no passin de l'insult, i ha instat a seguir l'exemple de la víctima, de denunciar-ho als cossos policials. El president de l'OCH també ha denunciat «la falta d'informació per part de la comissaria de Mossos d'Esquadra de Salou per no saber que es podia formalitzar una denúncia mitjançant la llei 11/2014». Aquesta llei catalana qualifica de delicte qualsevol agressió homofòbica, tant verbal com física, i des de l'OCH es demana que aquesta s’implementi i es faci efectiva, «perquè les denúncies tinguin un itinerari perfectament coordinat i els agressors siguin sancionats i es repari a les víctimes». En aquest sentit, ha afirmat que «no pot ser que tots tinguem un amic gai al qual han insultat per la seva orientació sexual, però no es conegui cap agressor sancionat».