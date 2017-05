Mor als 96 anys Edmon Maria Garreta, abat emèrit de Poblet

Va ser prior de la comunitat establerta a Santa Cristina d'Aro entre els anys 1967 i 1999

L'abat emèrit de Poblet i fundador del monestir cistercenc de Solius, Edmon Maria Garreta i Olivella, ha mort aquest dilluns a l'edat de 96 anys. Nascut a Barcelona, Garreta va entrar el 1944 com a novici al monestir de Poblet. Nou anys més tard, quan en tenia 33, va ser-ne nomenat abat i va estar-se al capdavant de la congregació fins al 1967. Va ser aquell mes de gener quan, juntament amb tres monjos més, va crear la comunitat de Santa Maria de Solius, al Baix Empordà. Edmon Maria Garreta va ser prior del monestir fins al 1999, on va fomentar els principis de l'ordre cistercenc: vida austera, contemplació i pregària. La missa exequial en record a la seva ànima tindrà lloc aquest dimecres al matí a l'església de Solius, seguida de l'enterrament.



Edmon Maria Garreta i Olivella va néixer a Barcelona el 15 de gener del 1921. De jove ja assistia al centre Montserrat-Xavier de la Congregació Mariana d'Hostafrancs, el barri on vivia. Va estudiar el col·legi dels salesians de Sarrià fins al juliol del 1936, quan va esclatar la Guerra Civil. Acabat el conflicte, va formar part dels joves d'Acció Catòlica a la parròquia de la Mare de Déu dels Dolors de Sants, i va començar els estudis eclesiàstics al seminari de Barcelona. El 1944 va entrar al monestir de Poblet. Aquell mateix any va començar el noviciat i va fer els vots temporals l'11 de novembre del 1945.



L'any següent va anar a Suïssa, al monestir d'Hauterive, a completar els estudis teològics. Va retornar a Poblet el 1948, on va fer la seva professió solemne el 13 de novembre d'aquell any. Va ser ordenat prevere el 2 d'abril de 1949 i elegit prior president de Poblet el dia 1 d'octubre de 1953.



El dia 4 de juliol de 1954 va rebre la benedicció abacial i va passar a ser l'abat de la congregació fins al 1967. Va ser aquell 21 de gener quan, juntament amb tres monjos més, Garreta va fundar el monestir cistercenc de Santa Maria de Solius, a Santa Cristina d'Aro (Baix Empordà). Un monestir que aquest 2017 ha celebrat els seus 50 anys i on Garreta va ser-ne prior durant 32 anys, durant els quals va fomentar els principis de l'ordre entre la comunitat: vida austera, contemplació i pregària.



Des del 1956 i fins entrat el segle XXI, amb nomenament de la Santa Seu (2003) per a tot Espanya, també va ser Assistent Religiós de la Federació de Monges de l'Orde Cistercenc.