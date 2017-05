La Fira del Vi de Falset tanca portes havent servit un 36% més de degustacions que el 2016

L'organització calcula que l'assistència de públic fins aquest dilluns al migdia ha superat les 30.000 persones

Actualitzada 01/05/2017 a les 18:47

La 22a Fira del Vi de Falset ha tancat portes aquest dilluns al migdia després d'haver servit unes 37.200 degustacions al llarg del cap de setmana, rècord absolut de venda de tiquets amb un 36% més que l'any passat, quan se'n van vendre 24.000. L'organització, que calcula que més de 30.000 persones han passat pels diferents actes programats del certamen als diferents pobles de la comarca, ha valorat les xifres com un «èxit absolut de visitants», malgrat que el temps «no ha estat l'ideal» amb pluges puntuals dissabte i diumenge. També ha ajudat el fet que la fira –que va començar el passat divendres al vespre- s'hagi allargat migdia més, durant aquest matí de dilluns Primer de Maig. Així les coses, els tastos organitzats a Falset, Porrera, Capçanes, Gratallops, Poboleda, Masroig, Torroja i Bellmunt han penjat el cartell de complet, amb assistències entre les 200 i el miler de persones.



També al voltant d'un miler de persones han pres part en els tastos gratuïts per a 'winelovers' organitzats al recinte firal de Falset des de dissabte . L'alcalde de Falset i president de la comissió organitzadora, Jaume Domènech, ha recordat que els visitants solen ser persones interessades en el món del vi i amb un coneixement alt, principalment procedents de l'àrea metropolitana de Barcelona i cada cop més, també, amb una presència més elevada d'estrangers: nord-americans, francesos i d'altres països europeus. En aquesta 22a edició de la fira han participat un total de 73 cellers, la mateixa xifra que l'any passat, dels quals un 60% de la DOQ Priorat i un 40% de la DO Montsant.



L'organització estima que, més enllà de la participació en els tastos, les vendes de vi també s'han incrementat respecte l'any passat i ha animat els productors a tornar a participar-hi l'any vinent.