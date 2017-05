El concurs fotogràfic 'Albert Itúrria' arriba a la seva 5a edició

Les imatges que es presentin en aquesta edició han d’estar relacionades amb el dia a dia al municipi

Redacció

Actualitzada 01/05/2017 a les 11:47

L'Ajuntament de Vila-seca convoca, per cinquena vegada, el concurs fotogràfic ‘Albert Itúrria’, el qual homenatja el fotògraf local que va retratar el municipi, la seva gent i les seves festes i costums durant més de 30 anys. L’edició d’enguany comptarà amb categoria d’adults i infantil i tindrà com objectiu premiar les millors fotografies del dia a dia a Vila-seca.



En la categoria d’adults s’atorgaran tres premis que constaran d’una dotació econòmica: 700 euros pel primer, 350 euros pel segon i 175 euros pel tercer. En categoria infantil es lliuraran cinc premis dotats amb material escolar per valor de 50 euros. Les obres es podran lliurar fins al dia 31 d'octubre al registre general de l’Ajuntament, a l’atenció de la regidoria de Cultura, o bé mitjançant correu postal.