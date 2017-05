Dia d'esport i ambient festiu a Altafulla amb la 10a edició de la Cursa Primer de Maig

Petits i grans han volgut participar en aquesta jornada esportiva

Redacció

Actualitzada 01/05/2017 a les 15:19

Grans i petits han reunit aquest dilluns a Altafulla per participar en la Cursa Primer de Maig, que enguany celebra el seu 10à aniversari. La prova esportiva, com cada any, s’ha dut a terme al voltant del marc del Castell d’Altafulla i ha recorregut diferents carrers de la Vila Closa. A més també s’ha ampliat la zona d’inflables, s’han preparat diverses activitats d’animació i la mascota de Tarragona 2018 Tarracus s’ha acostat a saludar als més petits.



L’esdeveniment, en què hi ha participat una multitud de petits i grans esportistes –la organització havia previst prop de 1000 participants-, s’ha dividit en dues parts. A les 1’h els infants han realitzat diverses curses i distàncies, de manera que han combinat l’activitat física amb un ambient lúdic i festiu. A les 11.30h els adults han iniciat una cursa amb un recorregut de 5 quilòmetres que ha passat per dins de la Vila Closa i ha acabat al castell. El guanyador en homes ha estat Dani Alonso, mentre que en dones Marta Camps s'ha fet amb el primer lloc.



En aquest 10è aniversari de l’esdeveniment esportiu també s’ha realitzat la segona edició de la prova Corre amb un amic. Aquesta activitat consisteix en una cursa de 130 metres no competitiva pe a infants amb discapacitat que poden participar sols o acompanyats amb un amic. La prova va ser guardonada pels valors i la integració social amb el Premi Auriga Fuscus, del Consell Esportiu del Tarragonès.



La 10a Cursa Primer de Maig ha estat organitzada pels Atletes d’Altafulla i l’Ajuntament d’Altafulla i ha comptat amb el patrocini de Caprabo, AKI Bricolatge, Beach Real Estate Gestió Immobiliària, Tarragona 2018, Altafulla Mar Hotel, Athletic Events, Garden Center Gaià, Hotel Gran Claustre, Altafísic Fisioteràpia, Càmping Don Quijote i Càmping Santa Eulàlia.