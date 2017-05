Demanen 15 anys de presó a un home per maltractar i agredir sexualment la seva dona

L'acusat va violar la seva dona després de discutir amb ella per un contacte que tenia a Facebook

Actualitzada 01/05/2017 a les 10:32

Quinze anys de presó és el que ha demanat la Fiscalia de Tarragona per a un home acusat de maltractar i agredir sexualment a la seva dona, tal i com informa el Diari de Tarragona. L’escrit d’acusació del Ministeri públic recull que la parella, casada des del 2003, vivia junta i des de l’inici de la relació l’acusat es mostrava gelós i possessiu. L’home cridava, amenaçava i propiciava cops de puny als braços a la seva dona durant les discussions.



Els fets van tenir lloc en un domicili del Camp de Tarragona. El maig del 2015 l’acusat va discutir amb la denunciant per un contacte que ella tenia al Facebook. La va llançar al llit, li va treure la roba interior i la va violar. Abans d’agredir-la sexualment li va dir: «Et demostraré que encara ets meva». Posteriorment li va fer fotografies despullada per enviar-li al contacte per demostrar-li que «ets meva», segons relata el Diari de Tarragona.



Dies més tard l’home va agredir físicament a la dona colpejant-la i pitjant-la contra una porta pel mateix motiu. La denunciant va fugir a refugiar-se a casa d’una amiga. Ell la va amenaçar dient-li que si el denunciava mataria al seu amic de Facebook i a ella li passaria «alguna cosa pitjor». Les discussions amb agressió física ja s’havien produït anteriorment amb diverses ocasions.



Els fets es jutjaran a finals d’aquest mes a l’Audiència Provincial de Tarragona.