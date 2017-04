El primer Festival de Màgia Torredembarra supera totes les expectatives

Aquest diumenge s’ha clausurat una cita pensada per al públic local

Torredembarra ha viscut submergida en el món de la màgia des del divendres passat fins aquest diumenge. En total, un cap de setmana llarg en el que la ciutat ha acollit el seu primer Festival de Màgia Torredembarra, iniciativa de la regidoria de turisme. Aquest, tal com ha explicat el Regidor de Turisme Jordi Solé, s’ha pensat de cara «a que els torrencs i les torrenques puguin gaudir d’un festival fet a casa». En aquest sentit, les dates han acompanyat ja que, com ha explicat Solé a aquest diari, es troben en una «temporada intermitja» lluny de la massificació de l’estiu i el fred de l’hivern.



Malgrat tractar-se de la primera edició, el Festival de Màgia Torredembarra ha estat un èxit de públic. Solé s’ha mostrat «molt satisfet» i ha reconegut que «s’han superat totes les expectatives de públic». Les funcions, que durant el cap de setmana s’han fet al Casal Municipal, han batut tots els registres malgrat l’organització havia decidit reduir l’aforament per motius de seguretat i espai. «El primer dia vam vendre unes 450 entrades, però per al segon hem arribat a les 550 perquè hi havia molta gent que ens demanava poder entrar i s’han hagut de quedar de peu perquè no hi havia prou espai», ha explicat Jordi Solé. Un fet més que demostra l’èxit de la cita, que ha arribat a les 1000 entrades venudes.



El Regidor de Turisme torrenc no ha amagat la felicitat per a aquest èxit i ha reconegut que «ja estem pensant què fem l’any vinent». Per a Solé, no hi hauria motiu per no donar continuïtat al Festival de Màgia: «Vist l’èxit és molt difícil eliminar un acte que ha tingut tan bona rebuda i que si es consolida pot ser un gran referent per al municipi». En aquest sentit, també ajuda a entendre l’aposta per aquest tipus de cites tenint en compte la fira de circ que Torredembarra acollirà el juliol i que també està pensada de cara al públic local. En total, set mags que han ajudat a portar a l’èxit aquesta fira.



El primer Festival de Màgia Torredembarra ha comptat amb dues grans gales, a més de l’espectacle inaugural de divendres. Dissabte va ser el torn de la gala internacional, on van actuar mags amb carrera per diferents països com ara els Estats Units. Aquesta, molt més visual i espectacular, ha deixat pas a la gala del diumenge, de caire més familiar i on s’ha pogut veure l’actuació d’un mag local.