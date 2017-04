Detingut per atracar dues benzineres de Reus i Constantí amenaçant amb un ganivet

L'home va fugir dels Mossos conduint de manera temerària i el van poder detenir al terrat d'un edifici

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 47 anys com a presumpte autor de dos robatoris amb violència i intimidació en dues benzineres, de Reus i Constantí. La detenció la van fer aquest dimecres després d'una persecució en cotxe en què l'individu va fugir dels agents de manera temerària. L'home acabava de robar en una benzinera de Reus esgrimint un ganivet de més de 30 centímetres, amb el qual va intimidar una treballadora. Es va endur 175 euros de la caixa i va marxar corrent. La policia el va localitzar a Constantí, on finalment el va poder detenir en el terrat d'un edifici. La detenció va permetre saber que l'home havia robat anteriorment amb el mateix procediment en una altra benzinera de Constantí.



La detenció es va produir el dimecres al voltant de les vuit de la tarda. L'home, utilitzant elements per ocultar la seva identitat, va entrar en una benzinera situada a l'avinguda Sant Bernat Calvó de Reus i, esgrimint el ganivet, va intimidar a una treballadora.



L'individu va agafar uns 175 euros de la caixa i va marxar corrents. Poc després va pujar en un vehicle i va fugir de Reus.



Pocs minuts més tard una patrulla de la comissaria de Tarragona va localitzar l'individu circulant per Constantí amb el vehicle utilitzat en l'atracament. Quan l'home va veure els policies va fugir donant marxa enrere i va causar danys a un vehicle estacionat. Després va intentar col·lidir contra el vehicle policial però els agents van poder evitar-lo.



L'individu va fugir en vehicle fins que va xocar contra una vorera al costat d'una plaça de Constantí. Llavors, va deixar el vehicle i va continuar fugir corrents i es va amagar en una zona d'edificis.



Una de les patrulles va pujar fins al terrat d'un dels edificis i va comprovar que la porta del terrat estava tancada però amb el tancament trencat. Un cop al terrat, els agents van localitzar el fugitiu amagat darrera d'una muntanya de runa.



Gràcies a aquesta detenció, els Mossos van poder resoldre un altre fet similar, ja que van relacionar el detingut amb un atracament semblant en una benzinera de Constantí el passat 22 d'abril. En aquella ocasió, l'home anava amb passamuntanyes i també va utilitzar un ganivet de grans dimensions per intimidar les treballadores de la gasolinera. Amb aquell robatori amb violència i intimidació, el detingut va endur-se 140 euros.



El detingut és un home de nacionalitat espanyola i veí de Constantí, i seria autor de dos robatoris amb violència i intimidació i un delicte de conducció temerària. L'home, amb quinze antecedents policials per delictes contra el patrimoni, va passar a disposició judicial aquest divendres davant del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.