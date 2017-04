Un accident a Constantí deixa un ferit

L’incident ha passant a la carretera local C-422

Un cotxe on viatjaven tres persones ha topat, aquesta nit, a Constantí. L’accident, que ha passat a la C-422, una via local, ha deixat un únic ferit, víctima de múltiples contusions a causa de la topada. L’accident ha requerit l’actuació dels Bombers de la Generalitat, que han retirat el vehicle i han netejat la via de les restes de carrosseria. Les altres dues persones que viatjaven en el vehicle no han patit cap tipus de lesió.



Precisament durant la nit de divendres a dissabte els Bombers han hagut de treballar en dos avisos. El primer ha sigut un contenidor que ha cremat a Mont-roig del Camp, i que han pogut apagar ràpidament sense que causés danys. El segon, que han rebut cap a les dues de la matinada, ha estat per socórrer un treballador de la Pobla de Montornès, que s’havia quedat atrapat pel braç en una màquina.



Aquest dissabte al matí, els Bombers també han hagut d’atendre un avís d’un veí de Tarragona que ha patit una fuita d’aigua al seu pis. Segons ha informat aquest veí als Bombers, no podia tancar la clau de pas i evitar que l’aigua inundés l’habitatge.