Els vins de la DO Montsant i la DOQ Priorat es llueixen a la Fira del Vi de Falset

Una setantena de cellers ofereixen tastos a visitants i professionals a peu de carrer

Actualitzada 29/04/2017 a les 16:31

Falset és, des d'aquest dissabte i fins dilluns, tot un aparador per als vins de la DO Montsant i la DOQ Priorat, les dues denominacions d'origen de la comarca. Una setantena de cellers ofereixen tastos a peu de carrer a visitants, un públic aficionat al vi i fidel al certamen, i també a professionals, un perfil que cada cop hi és més present. Un dels atractius per als visitants és poder dialogar amb els productors del vi que tasten, mentre que als cellers els permet el contacte directe amb el consumidor final. Els visitants poden tastar fins a sis vins diferents amb un tiquet de quinze euros.



Després de 22 anys de Fira, l'alcalde de Falset, Jaume Domènech, considera el certamen consolidat i ha apuntat que ara s'ha de treballar per millorar-lo. En aquesta línia, ha assenyalat que l'esdeveniment està pensat per als visitants però que, cada vegada més, els professionals s'acosten i hi ha la voluntat que es puguin compaginar els dos perfils. «Hi ha la part lúdica amb tastos per a iniciats però també hi ha tasts de l'Escola d'Enologia i cellers per a professionals a altres llocs», ha explicat Domènech, que ha apuntat que «la fira intenta que els cellers venguin, i per tant s'ha de cuidar la part professional».



El prestigi que ha guanyat la Fira en el món vitivinícola els darrers anys la corroboren els diferents cellers amb estand. La Vinícola del Priorat, hereva de la Cooperativa Agrícola de Gratallops i que enguany celebra el seu centenari, és un dels cellers que està present. El gerent, Joaquim Sabater, ha explicat que la Fira del Vi «cada vegada té més força» i que els serveix per posar-se en contacte «amb tothom, però principalment amb els consumidors finals», mentre que «pels amants del vi és l'oportunitat de trobar molts vins diferents en un mateix lloc».



En aquest sentit, el gerent de la Vínicola ha valorat que malgrat que la Fira no va dirigida explícitament als professionals, cada vegada n'hi ha més que hi participen, molts vinguts de l'estranger. D'altra banda, pel que fa als visitants, Sabater ha celebrat que «cada vegada hi ha més gent, molts joves, entesa en el vi» que troben en el Priorat un destí perfecte. «És una comarca que en tenir dues DOs és tota una possibilitat pels interessats en veure què fem perquè en poc espai es poden conèixer diverses bodegues que treballen de diferents maneres», ha afegit.



Pels cellers petits, el certamen significa publicitar-se entre els consumidors finals. És el cas d'Estones, un celler de Falset que fins al 2014 funcionava com a amateur. El sommelier d'Estones, Sergi Montalà, ha explicat que amb la Fira, any rere any, poden mesurar el coneixement de marca entre els consumidors des que s'han professionalitzat i aprofitar el contacte directe amb el comprador. Per aprofitar-ho encara més, Estones ha organitzat un tast per diumenge amb cinc vins de la DO Montsant on participarà el cantant de Mishima, David Carabén, amb qui ja van treballar el 2010 per fer un vi, 'Set tota la vida'.



Montalà ha afirmat que el contacte amb els consumidors evidencia que «tenen més inquietuds de les que pensem» i que «estan molt posats en els temes de varietats, elaboracions o fins i tot les unificacions que s'estan fent dins de la DO Montsant». «També pregunten on tenim les vinyes, com les treballem, de quin tipus de terra són... Són xerrades molt satisfactòries», ha afirmat el sommelier, que creu que el món del vi és un sector que «encara està a l'alça» i que «ha trencat estigmes». «Cada vegada els que diuen que no són professionals, ho són més», ha afegit. És una opinió que comparteix el gerent de la Vinícola, que també ha explicat que molts visitants que passen per l'estand a tastar el vi pregunten «com s'ha fet i on».



En Roger, un barceloní que des de fa uns anys viu al Paraguai, ha aprofitat les seves vacances per escapar-se al Priorat, com fa sempre que pot. «La darrera vegada que vaig estar aquí va ser fa un any i mig i han sortit moltes coses noves», explica amb una copa acabada de servir a la mà. «Les fires són fantàstiques per poder provar i sobretot per poder conversar amb els elaboradors: veure qui hi ha darrere de cadascuna de les etiquetes i que et puguin explicar amb emoció als ulls com maneguen les vinyes i com fan el vi», ha assegurat.



Una altra de les habituals a la Fira és la Juani, de Segur de Calafell, que visiten la Fira des de fa vuit anys per «tastar el vi i passar el dia d'esbarjo amb la família». En Raül i la Mar, de Sant Boi, aprofitaran el Pont de Maig per voltar el Priorat. «Ens agrada el vi i el territori», assenyalen en una zona de descans de la Fira, mentre assaboreixen vins que fins ara no han tastat. «N'hem provat dos de blancs i un de negre; en coneixem molts però n'estem buscant que no hàgim provat», ha explicat la Mar.



La inauguració ha anat a càrrec del conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, que s'ha fet al Teatre l'Artesana, on s'ha homenatjat a figures considerades clau en el desenvolupament vitivinícola del Priorat durant els darrers 25 anys.