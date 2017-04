S'obre Cala Crancs després dels treballs de reparació de la canonada submarina

La platja es va tancar dilluns a causa del trencament d’una canonada d’aigües residuals mentre es feien treballs de manteniment

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 12:41

La Cala Crancs a Cap Salou torna a estar oberta per als usuaris que hi vulguin anar i demà ja estarà oberta al bany. Aquesta platja va tancar el passat dilluns després que es malmetés el tub de l’emissari submarí mentre una excavadora realitzava treballs de regeneració de l’arena. La canonada ha quedat reparada avui, per la qual cosa ja es pot anar a la cala amb normalitat.



Els treballs s’han dut a terme durant tota la setmana per tal de reparar la canonada el més aviat possible. «Els serveis tècnics ens han confirmat que la reparació de l’emissari ha estat molt més senzilla del que es preveia inicialment», ha explicat la regidora de Platges, Júlia Gómez. La regidora ha afegit que el dany es trobava a tan sols uns 50 centímetres de la superfície, cosa que ha facilitat la tasca de segellat. Durant aquest pont de l’1 de maig la platja estarà totalment operativa.



Malgrat la reobertura de la cala, properament, s’haurà de procedir a uns nous treballs per soterrar el tub a major profunditat per evitar nous ensurts durant els treballs anuals que es duen a terme pel manteniment de la platja.