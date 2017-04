La URV localitza 123 fosses de la Guerra Civil a les Terres de l'Ebre i el Priorat

El Govern amplia el Pla de Fosses, fins a tres anys més, i també el pressupost, amb 800.000 euros, per seguir buscant

Actualitzada 28/04/2017 a les 14:44

Les primeres prospeccions geofísiques, fetes per la URV per encàrrec de la direcció general de Relacions Institucionals del Departament d'Afers Exteriors, han servit per localitzar 123 fosses amb víctimes desaparegudes a la Guerra Civil i la dictadura franquista, a les quatre comarques de les Terres de l'Ebre i al Priorat. Comptant aquelles que ja havien estat exhumades, s'inclouran 138 noves referències al Mapa de Fosses de Catalunya, en el qual, «de manera estranya» encara no n'hi constava cap de l'Ebre i el Priorat, tot i ser zones tristament protagonistes de la guerra espanyola. El conseller d'Afers Exteriors, Raül Romeva, ha anunciat, des de la Fatarella (Terra Alta), una ampliació del Pla d'actuacions 2017 que passarà a ser bianual amb possibilitat de pròrroga per dos anys més. El pressupost també s'ha ampliat de 300.000 euros a 800.000 euros. Aquest finançament ha de cobrir els danys que puguin ocasionar les excavacions i exhumacions en propietats privades.