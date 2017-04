La biblioteca de Vila-seca celebra 30 anys homenatjant els usuaris

Una vintena de famílies han estat convidades a l'acte que se celebra aquest divendres a la tarda

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 09:37

Aquest divendres 28 d'abril a les 18,30 h la Biblioteca de Vila-seca organitza un acte commemoratiu pel seu 30è aniversari. En aquesta commemoració es retrà homenatge a una vintena de famílies usuàries de la biblioteca des de la seva posada en servei.



L'acte servirà com a un reconeixement a les tres generacions de famílies lectores que al llarg d'aquests 30 anys han fet tradició de l'ús de la biblioteca. L'acte estarà presidit per l'alcalde de Vila-seca, Josep Poblet; pel regidor de cultura, Pere Segura i per la cap de la central de Biblioteques de Tarragona, Neus Martorell.



La Biblioteca Pública de Vila-seca, obra de l'arquitecte Josep Llinàs, va ser inaugurada el 25 d'abril de l'any 1987. Al llarg d'aquests 30 anys, més de 13.000 persones han estat sòcies a la Biblioteca.