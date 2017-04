Inaugurat el nou supermercat Aldi de Vila-seca

L'acte inaugural ha permès als usuaris provar plats cuinats amb productes de l'establiment

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 14:31

Vila-seca ja compta amb un nou supermercat Aldi, situat al Raval de la Mar, cantonada amb la Via Màxima. La botiga, amb 1.200 metres quadrats de superfície comercial i 90 places d’aparcament, obre les seves portes al públic de dilluns a dissabte de 09:15 a 21:15 hores.



Durant el primer dia de funcionament, nombrosos clients han realitzat les seves primeres compres i han participat i gaudit de les activitats i promocions organitzades en motiu de la reobertura. Per animar-los a provar els productes que ofereix la cadena, els consumidors també han pogut degustar plats preparats a partir de productes Aldi.



La inauguració d’aquesta nova superfície ha comptat amb la presència de representants de l’Ajuntament local encapçalats per l'alcalde Josep Poblet, que després dels discursos inaugurals, ha procedit a tallar la cinta per a donar la benvinguda a les noves instal·lacions de la cadena. El Responsable d’Expansió d’Aldi, Alexandre Pagès, ha destacat l’aposta de la cadena per la localitat i ha expressat la seva confiança en què la nova botiga tindrà una bona acollida. Aquesta obertura ha creat quatre nous llocs de treball.



Aldi presenta més de 1.500 referències a botiga amb tot allò necessari per al consum familiar quotidià: producte fresc, envasat, regional i més de 200 ecològics. A més a més, el supermercat ofereix productes de marques pròpies.