El Cens d'Animals de Companyia de Torredembarra arriba als 1.000 amb la Mia

Les altes al cens s'han multiplicat a causa de la campanya sobre tinença responsable d'animals de companyia

Actualitzada 28/04/2017 a les 15:38

El Cens Municipal d’Animals de Companyia de Torredembarra ja supera el miler d’inscripcions, després que en els darrers 3 mesos s’han multiplicat considerablement les altes arran de la campanya sobre la tinença responsable d’animals de companyia. La Regidoria de Sostenibilitat ha volgut celebrar aquest esdeveniment fent una recepció a la gosseta número 1.000 del cens i a la seva propietària. Es tracta d’una gosseta de gairebé un any, de nom Mia i de raça Chihuahua, i la seva propietària és la Yvonne Palau. El regidor de Sostenibilitat, Josep M. Guasch, acompanyat de personal d’aquesta àrea, els ha lliurat un lot d’obsequis aportats per l’Ajuntament i també pels centres veterinaris Gat i Gos, Torredembarra, Ivet, Nuñez Martí i de la perruqueria canina i felina Style Can.



La campanya de conscienciació s’ha centrat en la necessitat de censar les mascotes, les obligacions dels propietaris especialment en el cas de races potencialment perilloses i les sancions derivades de l’incompliment de la normativa. Aquesta acció informativa l’han dut a terme les agents cíviques contractades dins d’un programa d’ocupació basat en el foment del civisme i la neteja viària gestionat per les regidories de Sostenibilitat i de Via Pública.