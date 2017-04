Dues menors intoxicades per fum en un incendi al Morell

Ha cremat un quadre elèctric d'un bloc de pisos del carrer Creus

Redacció

Actualitzada 28/04/2017 a les 20:31

Dues nenes de 6 i 7 anys han resultat intoxicades per fum en un incendi que s'ha declarat al quadre elèctric d'un bloc de pisos del Morell el migdia d'aquest divendres. Segons informa Bombers de la Generalitat, les menors han estat ateses al mateix lloc dels fets pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i no ha estat necessari el seu trasllat hospitalari. Pel que fa al foc, aquest només ha estat al quadre elèctric dels baixos, tot i que el fum ha afectat tota l'escala del bloc de pisos, de cinc plantes i ubicat al número 30 del carrer Creus.



Els bombers han activat quatre dotacions en rebre l'avís, a les 12:17 hores del migdia, però finalment, només n'han treballat dues. Quan han arribat al lloc dels fets, els veïns estaven sortint de l'edifici i el foc estava pràcticament apagat. D'aquesta manera, han procedit a la ventilació de l'edifici i a una inspecció dels pisos per comprovar que no hi havia més afectacions. El servei s'ha donat per finalitzat al cap d'una hora, aproximadament.