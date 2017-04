El municipi es troba a la gèlida temperatura de 0 graus

Semblava que el bon temps havia arribat per instal·lar-se definitivament, però la important baixada de temperatures d'aquest dijous ens ha deixat imatges com aquesta: Vilanova de Prades enfarinada a ple mes d'abril. El municipi es troba a la gèlida temperatura de 0 graus i les volves de neu no pararan de caure fins prop de les 14h.



A Prades ha caigut un bon xàfec a primera hora del matí que també ha deixat neu per sobre dels 900 metres. En aquesta població també seguirà nevant fins les 14h, quan la neu es convertirà el pluja.