Troben els dos bessons menors desapareguts a Torredembarra

Havien marxat de casa dimarts al vespre i aquest matí la mare no en sabia res

Redacció

Actualitzada 27/04/2017 a les 14:02

Els dos bessons menors d’edat de Torredembarra desapareguts aquest dimarts al vespre, en Sergi i l’Oriol, ja es troben a casa seva. El 112 ha alertat aquest dimecres al migdia a la Policia Local, a qui els pares havien denunciat la desaparició, que els nens havien estat trobats al mateix municipi de Torredembarra, a prop de casa seva.



La seva mare havia compartit el matí d'aquest dijous una publicació a la xarxa social Facebook explicant que els petits «van marxar ahir al vespre en pijama i sabatilles» i des de llavors no en sap res. Molts habitants del municipi de Torredembarra han fet córrer la informació per les xarxes socials per trobar els bessons, ex castellers dels Nois de la Torre, cosa que ha facilitat la seva troballa.