Sabor Salou mostrarà de nou el potencial gastronòmic del municipi

La fira, que se celebrarà del 5 al 7 de maig, espera servir més de 36.000 degustacions

Actualitzada 26/04/2017 a les 21:05

Salou viurà el proper cap de setmana, el del 5, 6 i 7 de maig, la setena edició de la fira gastronòmica Sabor Salou, un esdeveniment que se celebrarà al passeig Jaume I i que està dedicat a la restauració, als productes DOP i gourmet. Es tracta del major esdeveniment gastronòmic de la Costa Daurada, amb més de 36.000 degustacions servides en tres dies.La setena edició es va presentar ahir al matí en roda de premsa. L’alcalde de Salou, Pere Granados, va valorar molt positivament el certamen, que any rere any va ampliant tant en participants com en visitants.Granados va voler agrair el compromís de tots els restauradors que confien en aquest aparador per promocionar la seva marca. Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana, Júlia Gómez, presentà les xifres del certamen. L’any passat, Sabor Salou va acollir més de 35.000 visitants i, aquest any, s’espera augmentar aquest nombre. És per aquest motiu que s’han ampliat els espais entre estands i s’han afegit llocs d’informació al llarg de la fira. Així mateix, Gómez assegurà que el públic assistent podrà gaudir d’una àmplia oferta de gastronomia local i participar de les moltes activitats i tallers que es realitzaran durant tot el cap de setmana, molts d’ells vinculats directament amb l’oferta d’oci en família. Els tallers i els establiments confirmats es podran consultar al web www.saborsalou.cat L’objectiu de l’esdeveniment és donar a conèixer la qualitat i la diversitat de l’oferta de Salou, presentar als restauradors locals i oferir a les empreses una plataforma idònia per poder promocionar i vendre els seus productes. Aquest any, hi haurà una quarantena d’establiments participants, la majoria d’ells situats a Salou, de manera que al passeig Jaume I es podrà veure un bon aparador de la gastronomia local. L’esdeveniment està organitzat per la regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Salou i patrocinat per Cervesa San Miguel. La inauguració es durà a terme el divendres 5 de maig a les sis de la tarda.Les degustacions es podran fer a través d’unes fitxes anomenades Salouets que es podran adquirir als punts d’informació de Sabor Salou. Tres degustacions i una copa tindran el preu de cinc euros, mentre que tres degustacions sense copa, quatre euros.