L'alcalde de Vilallonga descarrega en els tècnics la validesa de l'obra que investiga la justícia

Ignasi Valera reconeix que la llicència no s'hauria d'haver aprovat per decret, però diu que «s'ha fet així des de fa 10 anys»

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 17:52

L'alcalde de Vilallonga, Ignasi Valera, que juntament amb quatre persones més està sent investigat per presumpte tràfic d'influències i irregularitats administratives en una llicència d'obres al Passatge de la Font de l'Astor, ha contestat aquest dimecres defensant la posició municipal.



Valera afirma estar tranquil davant les diligències que ha obert el jutjat d'instrucció número 3 de Valls, perquè, «s'han fet els tràmits administratius seguint la legalitat». L'alcalde defensa la seva postura remetent-se als informes de què disposa el consistori: «Tant els serveis tècnics del consistori com els de la Diputació de Tarragona consideren que el projecte compleix la normativa».



Sobre aquest extrem afegia que, «els Serveis Tècnics de la Diputació han revisat a fons el cas i no han detectat cap il·legalitat i els Serveis Jurídics de la Diputació representen el consistori als tribunals en el contenciós administratiu sobre la legalitat de la llicència presentat pels veïns».



Respecte al fet que l'arquitecte responsable del projecte de l'habitatge de la polèmica, Xavier Julià, sigui regidor i tinent d'alcalde de Seguretat i Civisme, l'alcalde manté que no té responsabilitats en urbanisme i «continua exercint d'arquitecte i la majoria de clients els té al municipi». També afegeix que Julià no milita a Esquerra Republicana, partit en què si milita l'alcalde.



Valera també reconeix que el promotor de l'habitatge anava en el número sis de la candidatura d'Esquerra en les darreres eleccions municipals, «però no va entrar de regidor».



L'alcalde també admet que el procediment per l'adjudicació de la llicència no va ser l'adequat perquè es va fer per decret d'alcaldia i no per junta de govern, però va justificar-se dient que «aquest és el procediment que s'ha fet servir els darrers deu anys, des que Xavier Armengol, del PDECat i actual cap de l'oposició, va accedir a l'alcaldia i que ara ja s'ha corregit».