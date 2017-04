Els efectes de la indústria petroquímica a Tarragona, en un documental

La vallenca Produccions Saurines inicia el projecte 'La Vall del Francolí, l'alè del Camp'

Actualitzada 27/04/2017 a les 17:31

Els efectes que la indústria petroquímica del Camp de Tarragona té sobre les persones i els paisatges de la zona és la temàtica del nou projecte que inicia l'empresa audiovisual vallenca Produccions Saurines. Després d'haver presentat una coproducció amb TV3, l'Home del Pèndol, la productora es planteja ara realitzar un recorregut per «aquesta vall oblidada» amb el documental 'La Vall del Francolí, l'alè del Camp'. Aquest passeig serà en companyia d'alguns dels seus habitants i de persones compromeses amb el medi ambient i el territori, amb les quals s'aniran descobrint els canvis patits a la regió des de la implantació de la indústria petroquímica fins a l'actualitat.L'alcalde del Morell, Pere Guinovart, i el portaveu de la Plataforma Cel Net, Josep Maria Torres, són algunes de les persones que apareixeran al documental. Està previst que aquest s'estreni aquest estiu, però a continuació ja se'n pot veure un petit tast:

LA VALL DEL FRANCOLÍ · L'alè del Camp · from Produccions Saurines on Vimeo.

«Un model que ha hipotecat el territori»

Fa més de 40 anys que la indústria petroquímica va arribar al Camp de Tarragona, «un model de desenvolupament econòmic que va portar feina i riquesa als pobles on es va implementar, però que a la llarga ha hipotecat el territori, amb problemes de salut i contaminació ambiental, que han fet que avui en dia, el que llavors es va considerar progrés, ara es qüestioni». Produccions Saurines assegura que els habitants de la Vall del Francolí van perdre la capacitat de presa de decisions sobre el lloc on vivien i la gestió del seu paisatge, i ara, dècades després, «potser ja és massa tard per un canvi cap a un model econòmic respectuós amb el medi ambient i només els queda una opció, vetllar per la seva salut».