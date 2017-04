Les comarques tarragonines registren 8.875 accidents laborals durant el 2016

El sindicat CCOO organitza una jornada dedicada a la salut laboral, amb més de 200 delegats del Camp de Tarragona i l'Ebre

Actualitzada 26/04/2017 a les 14:29

Al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es van produir 8.875 accidents laborals amb baixa mèdica durant l'any passat. D'aquests, gairebé una seixantena van ser greus, amb un total de cinc víctimes mortals -quatre en el sector serveis i una cinquena, d'indústria. Són xifres similars a anys anteriors, fetes públiques pel sindicat CCOO, que aquest dimecres al matí ha organitzat una jornada dedicada a la salut laboral. El sindicat insisteix que precarietat és sinònim de sinistralitat laboral, i que aquesta ha anat a més des de la reforma laboral aprovada l'any 2012. Més de 200 delegats han assistit a l'assemblea, celebrada a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV.



L'assemblea d'aquest dimecres al matí ha estat una prèvia del Dia Internacional de la Salut Laboral, que es commemora el 28 d'abril, i també del Primer de Maig. Malgrat estar enfocada al càncer a la feina, el sindicat reconeix que falta molt camí per desenvolupar sobre la relació entre patir un càncer i el lloc de treball, i que les mesures amb les quals batalla el sindicat se centren bàsicament en minimitzar riscos.



El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha volgut tombar l'argument que una major ocupació comporta major sinistralitat, i que en tot cas, és la precarietat i la reforma laboral el que han motivat un increment de la sinistralitat, des de l'any 2012 –quan fins aleshores, la tendència havia estat a la baixa. «La sinistralitat creix un 17% en els contractes temporals i un 5% en els fixos», ha manifestat.



En aquesta línia, Vicente Moya, secretari general a Tarragona, ha afegit que les principals problemàtiques és que el 40% dels contractes laborals siguin temporals, de menys de 30 dies, i que la precarietat laboral esquitxi especialment els joves -de 16 a 19 anys- i les dones. Segons Moya, els majors de 55 anys estan més subjectes a patir sinistres mortals, per la seva voluntat d'aferrar-se a qualsevol ocupació, al marge de les condicions.



Malgrat aquest augment dels accidents -xifrat en un 6% en el conjunt de Catalunya-, a Tarragona la sinistralitat s'ha contingut. Així ho demostra, segons dades de CCOO, l'índex d'incidència -que avalua els accidents mortals, de cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social. L'índex a Tarragona és força baix, del 2,08, en comparació a Catalunya, que és del 2,55, i encara més desmarcat de l'Estat, que se situa en el 3,19.



A partir d'aquí el sindicat ha convidat els més de 2.300 delegats del territori a reflexionar en matèria de salut laboral, plantejant millores. «El marc jurídic de les mútues és molt important», ha apuntat Mariano Arruego, secretari de Salut Laboral del sindicat. Segons Arruego, moltes empreses intenten rentar-se les mans amb els accidents laborals 'in itinere', quan aquests han crescut un 50% l'any 2016 a l'estat espanyol.



Aquesta qüestió serà una de les que es tractarà en les quatre jornades de mobilitat que el sindicat organitzarà al territori, segons ha avançat aquest dimecres. «La sinistralitat al nostre país ja comença a ser de nou un drama i no l'hem d'incorporar com un element normal de la vida laboral, no l'hem de naturalitzar», ha manifestat Pacheco. «En seguretat i salut, ni un pas enrere, hem d'anar endavant», ha conclòs Moya.