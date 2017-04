La subdelegació del govern espanyol a Tarragona rep les reivindicacions dels alcaldes de l'R15

L'alcalde de Móra la Nova reitera en la trobada les peticions de millora de la línia ferroviària

Actualitzada 26/04/2017 a les 13:42

El document, consensuat pels 11 alcaldes entre les Borges del Camp (Baix Camp) i Casp (Baix Aragó-Casp), que reivindica la millora de la línia ferroviària R15 i que es va signar en una reunió a Móra la Nova (Ribera d'Ebre) el passat 5 d'abril, ha estat entregat, aquest dimecres, al subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Jordi Sierra. L'alcalde de Móra la Nova, Francesc Xavier Moliné, i el regidor d'Urbanisme, Carlos Trinchan, s'han reunit amb Sierra i han aprofitat per valorar la reunió mantinguda fa uns dies amb directius d'Adif. El tancament de l'estació ferroviària en zona PENTA, els perjudicis al projecte del tren turístic, i la manca d'inversions han tornat a posar-se sobre la taula.



Sierra ha conegut de primera mà el «seguit de greuges», que els consistoris de l'R15 han consensuat per reclamar millores. Els alcaldes denuncien la falta de manteniment de la línia ferroviària, la degradació de la línia a la categoria D i el desmuntatge de zones de càrrega que impedeix que s'utilitzin per a transport de mercaderies, entre d'altres. El document consensuat pels alcaldes demana per l'R15 un pla d'inversions per reimplantar els trams de la línia desmuntats, la millora de les estacions respectant el seu valor patrimonial, i la reobertura i presència de personal d'atenció a l'usuari en les estacions amb més trànsit de viatgers.