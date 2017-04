La justícia condemna l'Ajuntament de Salou a indemnitzar un 'fals autònom' que hi treballava des del 2011

La Coordinadora Obrera Sindical denúncia que moltes administracions públiques fomenten la precarietat laboral

Redacció

26/04/2017 a les 16:52

La Coordinadora Obrera Sindical ha fet pública aquest dimecres la sentència ferma contra l'Ajuntament de Salou per la contractació d'un 'fals autònom'. Segons el sindicat, el consistori va obligar el treballador, afiliat al sindicat, a fer-se autònom per a poder accedir a una feina a l'ens municipal. Ara el jutge ha certificat via sentència ferma que estava contractat com un "fals autònom".



Segons l'advocada del sindicat, Montse Aumatell, el treballador portava des de l'any 2011 facturant a l'Ajuntament, quan realitzava tasques dins l'edifici municipal «i fins i tot havia participat en jornades de formació interna de l'ens».



En la sentència, segons ha explicat Aumatell, el jutge ha instat a l'Ajuntament a decidir si reconeixia al treballador com a propi o l'indemnitzava. Finalment, el consistori salouenc ha optat per la segona opció, així com per externalitzar a una empresa externa el servei que fins ara prestava aquest treballador.



Aumatell i Xavi Milian, representant del sindicat, han aprofitat l'anunci d'aquesta sentència per denunciar que casos com aquests són una pràctica constant i habitual en l'administració pública. A més de les externalitzacions i subcontractacions, Milian ha denunciat que cada cop hi ha una major proporció de treballadores públiques que té contractes temporals i unes condicions laborals precàries.



Els representants de la Coordinadora Obrera Sindical no tan sols han apuntat les seves crítiques cap a l'administració. Els sindicats majoritaris també han rebut, «tenen completament oblidat al col·lectiu de treballadors més precari, ja que com no tenen dret a vot no les hi interessen».