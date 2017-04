Detenen tres individus per robatori amb força en un bar de Constantí

Els Mossos d'Esquadra busquen una quarta persona implicada en els fets, la qual va aconseguir fugir

Redacció

Actualitzada 26/04/2017 a les 12:30

Els Mossos d'Esquadra van detenir, la matinada d'ahir dimarts, tres persones com a presumptes autors d'un robatori amb força en un bar de Constantí. En els fets hi ha una quarta persona implicada, la qual va aconseguir fugir dels agents.



Els fets es van produir la mateixa matinada en un bar de l'avinguda Vidal i Barraquer, quan quatre individus van entrar al local i es van endur màquines escurabutxques i de tabac. Un veí va alertar als fets de la Policia Local, que es va dirigir ràpidament al lloc dels fets i va veure com els lladres s'emportaven les màquines i fugien.



Els agents de la Policia Local van perseguir els sospitosos i van demanar reforços als Mossos d'Esquadra. Els locals van aconseguir detenir un dels presumptes autors del robatori, mentre que la policia autonòmica en va detenir dos més. Es tracta de tres homes de Reus de 21, 25 i 16 anys. El quart implicat en els fets va aconseguir escapar.



Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per tal de detenir la quarta persona implicada i esclarir si aquests individus tenen relació amb altres robatoris amb força perpetrats en diversos establiments del Camp de Tarragona.