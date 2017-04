Adam Beyer, Richie Hawtin i Marc Maya, entre els dj's del festival d'elrow a Salou

A més de la música electrònica, el festival també comptarà amb altres atraccions artístiques

Adam Beyer, Richie Hawtin, Marc Maya, Jamie Jones i Loco Dice són alguns dels dj's que participaran al festival ‘elrow Friends & Family’, que se celebrarà a Salou el proper 15 de juliol. A més de la música electrònica, el festival també comptarà amb altres atraccions artístiques, com teatre de carrer i instal·lacions d'art. A més, hi prendran part més de 250 actors, xanquers i performers d'arreu d'Europa, entre d'altres.Aquest és el primer festival d'elrow a Salou, l’empresa fundadora del festival dels Monegros i del club Florida 135 de Fraga (Baix Cinca). L’esdeveniment durarà 16 hores -de les 10 del matí a les 2 de la matinada- i se celebrarà a l’antiga cantera del Cap Salou, un descampat al costat del mar. L’organització estima un impacte econòmic de més de 6 milions d'euros i que la meitat dels visitants siguin d’origen estranger. A continuació es pot veure l'espot promocional de l'esdeveniment:Les temàtiques triades per a la primera edició de elrow Friends & Family seran Singermorning, Psychdedelic Trip i Les Filipines, cadascuna amb el seu propi escenari. La resta de dj's que participaran el festival es poden consultar al cartell: