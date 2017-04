Una nit per conèixer el terrer de Capçanes

El Celler de Capçanes organitza, aquest divendres, 28 d’abril, l’11a Nit de les Garnatxes amb Estrelles

Actualitzada 24/04/2017 a les 21:19

Aquest pròxim divendres se celebra al Celler de Capçanes (Priorat) l’11a edició de la Nit de les Garnatxes amb Estrelles, una festa que va començar fa més d’una dècada, de manera gairebé popular, i que s’ha convertit en una cita que, en les últimes edicions, ja ha aconseguit aplegar més d’un miler de persones.La festa que començarà a les onze de la nit, es defineix com un event enogastronòmic, empolsinat alhora per diverses manifestacions artístiques. A la pràctica, la Nit de les Garnatxes i les Estrelles ofereix als assistents la degustació de quatre garnatxes joves, elaborades a patrir de diferents terrers del celler, acompanyades de quatre tapes que mariden de manera gairebé perfecta amb el vi que les acompanya. Les estrelles de la nit les posaran els autors de les tapes, cuiners dels restaurants Les Moles d’Ulldecona i Villa Retiro de Xerta, tots dos reconeguts amb una estrella Michelin.La proposta del Celler de Capçanes, acollit sota la DO Montsant, està formulada amb la voluntat que els visitants puguin entendre el concepte de terrer a través de l’experiència, i gaudir-lo acompanyat d’unes tapes excepcionals. Al celler la garnatxa es treballa en quatre sòls diferents: el panal, la llicorella, l’argila i la calissa, tots quatre en vinyes velles, i cadascun dels quals dóna un vi amb unes notes úniques, que els assistents a la festa podran conèixer i assaborir.La garnatxa és la varietat local tradicional, que en les últimes dècades no només s’ha recuperat de manera important, sinó que també ha viscut una evolució en la manera de ser treballada, i avui dia hi ha una aposta decidida per fer-la protagonista d’un bon nombre de monovarietals.A més dels vins i els maridatges, la nit oferirà música en directe i la presència de dos destacats artistes convidats, Valentin J. Martin i Adrià Batet. El primer, reconegut artista d’origen alemany, exposarà al celler una col·lecció d’imatges fetes especialment per a l’ocasió, on s’hi veuen representats els elements icònics de l’emblemàtic edifici. Adrià Batet, per la seva banda, és un artista visual barceloní que realitzarà un dels seus treballs en directe aquella mateixa nit.La festa és, també, una bona oportunitat per recórrer alguns dels espais més emblemàtics del celler, com la sala dels trulls, la sala de Cabrida o la sala de bótes, ja que hi tindran lloc totes les degustacions programades.Com ja és tradició, també hi haurà una Denominació d’Origen convidada, que enguany serà la Conca de Barberà. Sis dels seus cellers hi portaran una bona mostra de vins elaborats amb la varietat que els és pròpia, el trepat.Per assistir a l’11a Nit de les Garnatxes i les Estrelles és imprescindible comprar les entrades de manera anticipada, a un preu de 28€. Es pot fer a través de la pàgina web del celler ( cellercapcanes.com ), i les places són limitades, amb un màxim de 1.100 assistents.