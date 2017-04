Recuperen peces arqueològiques romanes del fons marí a Creixell

Un grup de submarinistes d'esbarjo va fer la primera troballa, que van lliurar voluntàriament a la Guàrdia Civil

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 14:44

Agents de la Guàrdia Civil han recuperat dos morters, un coll d'àmfora i diversos fragments de ceràmica amb més d'1.800 anys d'antiguitat del fons marí de les costes de Creixell. Un dels morters va ser localitzat per uns submarinistes que practicaven la pesca submarina, i el van lliurar voluntàriament a la Guàrdia Civil.



Arran de la troballa, es va establir un operatiu preventiu de Guàrdia Civil i un tècnic especialista del Servei Arqueològic de la Generalitat de Catalunya, per tal de localitzar altres restes arqueològiques que poguessin trobar-se en perill d'espoli o extracció amb fins no arqueològics, ocasionant un greu pèrdua d'informació històrica.



La immersió realitzada va permetre recuperar un morter, un coll d'àmfora i diversos fragments de ceràmica, objectes que daten de l'època romana, entre els segles I i II d. de C. Els objectes van ser dipositats a la disposició del Servei Arqueològic de la Generalitat de Catalunya per a la seva restauració i conservació.



En el marc del Pla per a la Defensa del Patrimoni Històric Espanyol, i per tal d'evitar l'espoli de jaciments arqueològics subaqüàtics, la Guàrdia Civil inspecciona i verifica l'estat de les restes de vaixells naufragats existents a la demarcació. Els operatius establerts se centren a evitar l'espoli conegut com de «petita escala».