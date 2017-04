Ramon Requesens i Queralt és nomenat Fill Predilecte de Montblanc

L'acte on es va aprovar el nomenament del montblanquí.

El Ple Medieval del consistori aprova per unanimitat el nomenament

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 17:21

Ramon Requesens i Queralt ha estat nomenat per unanimitat Fill Predilecte de Montblanc pel Ple Medieval del passat 22 d'abril de l'Ajuntament de Montblanc.



Requesens va néixer a Montblanc l'any 1924. Va estar en dues legislatures a l'Ajuntament de la localitat. Del 1964 al 1970 va ser primer Tinent d'Alcalde, i va col·laborar en la recuperació del Ball de Bastons i en l'organització de la Festa dels Reis. Del 1987 al 1991 va ser regidor de Comerç i Turisme, i va ser l'artífex de la signatura de l'acord d'agermanament de Montblanc i Occitània. Ramon Requesens també va ser president del Museu Arxiu de Montblanc i Comarca entre els anys 1974 i 1986. En aquesta època es va fundar el Centre d'Estudis de la Conca de Barberà i es van convocar cursos de català i concursos de cinema amateur. La seva empenta també ha possibilitat la representació ininterrompuda durant més de cinquanta anys dels tradicionals Pastorets de Josep Maria Folch i Torres.



Del 1999 fins a l'actualitat forma part de la Comissió Cívica Prorestauració de l'església de Santa Maria, i des del 2005, també en la de Sant Miquel.



Des del 1931 va començar a treballar a la impremta familiar. Des d'allà i durant el franquisme, va contribuir a fomentar l'ús del català al municipi, tot i les prohibicions imposades pel règim polític d'aleshores. Una faceta que no ha descurat mai és el dibuix, i ha creat anagrames o marques comercials, orles de goigs, diplomes d'homenatge o de concursos, i ha il·lustrat diversos llibres.



A més de ser ara Fill Predilecte de Montblanc, el 2014 es va prendre la decisió de distingir, per unanimitat, la impremta Requesens en motiu del centenari de la seva fundació i «en reconeixement a la tasca cultural i atenent a la seva acreditada professionalitat» amb la medalla d'Argent de la Vila Ducal de Montblanc.