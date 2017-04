L'enoturisme d'un celler de l'Alt Camp, la millor experiència de Tripadvisor a Tarragona

El Celler Mas Vicenç, de Cabra del Camp, encapçala el llistat, seguit de Port Aventura i la Font Lluminosa de Salou

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 17:45

El Celler Mas Vicenç, de la DO Tarragona, que elabora els seus vins a Cabra del Camp des de fa més d’una dècada, és l’experiència turística més ben valorada i la primera al rànquing de Trip Advisor a Tarragona, amb 253 opinions que la qualifiquen d'«excepcional». La segona experiència més ben valorada, amb més de 15.000 opinions, és Port Aventura. El tercer del rànquing és la Font Lluminosa de Salou, amb més de 2.500 opinions.



Els responsables del Celler Mas Vicenç valoren molt postivament aquesta posició al rànquing. «És la culminació de la feina feta en els últims anys per posicionar l’enoturisme a l'establiment», asseguren. En concret, la proposta enoturística del Celler Mas Vicenç és la primera proposta en un apartat amb més de 420 d’activitats per realitzar a tota la provincia de Tarragona. Al perfil de Mas Vicenç a Trip Avisor hi ha més de 250 valoracions, la major part de les quals qualifiquen la seva experiència d’excepcional, fet que permet a Mas Vicenç encapçalar aquest rànquing a Trip Advisor.



El Celler Mas Vicenç és un celler familiar enfocat totalment a l’enoturisme ja que, tal i com defensen ells mateixos, «és la millor manera de donar a conèixer la filosofia i els productes que s’elaboren». Actualment el celler rep aproximadament 5.000 enoturistes l’any. La major part procedeixen de Catalunya, tot i que de cada vegada es nota l’augment de visites internacionals que es realitzen en anglès i en francès. Es fan visites guiades cada dia, i tast de vins, oli d’oliva i fruits secs provinents de les pròpies finques.



Com a activitats complementàries destaca l’experiència ‘Walk & Wine’, que consisteix en una de marxa nòrdica entre vinyes amb gastronomia i tast de vins i la proposta ‘Xocolata i Vida’, que és un viatge sensorial de vins i xocolata artesanal.