Es posa en marxa l'Espai, un centre de 'coworking' a Mont-roig

En el recinte també s’hi ubica l’Oficina d’Impuls Econòmic i Ocupació amb els seus corresponents serveis, com el Club de Feina i la Borsa de Treball

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 13:16

Mont-roig del Camp compta, a partir d’ara, amb l’Espai, un centre de treball compartit basat en el concepte del coworking. Es tracta d’una forma de treball que permet que els empresaris i els emprenedors comparteixin un mateix espai físic i virtual per desenvolupar la seva feina. Aquesta oficina, oberta a tothom, s’ubica al número 32 de l’avinguda de Màlaga i està pensada per facilitar la creació de sinèrgies empresarials.



Aquest espai també afavoreix l’apropament de l’administració al sector productiu de municipi. La regidora de l’Àrea d’Impuls Econòmic, Yolanda Pérez, acompanyada pels tècnics d’aquest departament, tindrà la seva taula de treball en aquest recinte. En aquest sentit, el projecte contempla la integració del Club de Feina i dels serveis de la Borsa de Treball. A més, es tracta d’un espai equipat on tindran lloc diferents cursos de formació, presentacions i reunions.



El centre de treball compartit ofereix les instal·lacions i serveis com connexió a Internet, ús de PC’s comunitaris, cuina office, impressora, fotocopiadora, escàner i sala de reunions, entre altres. Els coworkers podran accedir a l’Espai les 24 hores durant els 7 dies de la setmana, tot i que l’horari d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 14 hores. El preu de lloguer del coworking és de 50 euros mensuals, 30 euros mensuals a mitja jornada i 10 euros un dia de 8 a 15 hores. Els interessats es podran beneficiar de l’oferta especial d’un mes gratuït.



Per donar a conèixer aquest nou servei s’ha organitzat una jornada de portes obertes, que tindrà lloc el proper dijous 27 d’abril de 9h a 15h i de 17h a 21h. Per cloure la jornada s’ha organitzat a les 19h una xerrada gratuïta sobre Mindfulness, una eina que permet treballar l’atenció i la consciència plena mitjançant exercicis que procuren el benestar de la persona tant en l'àmbit laboral com personal.