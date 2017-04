El Parc Samà recrea la inauguració feta originalment a finals de segle XIX

Els marquesos de Marianao i els arquitectes Josep Fontserè i Antoni Gaudí van fer de guies

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 21:14

El Parc Samà de Cambrils ja torna a lluir. Va ser divendres, que l’espai va reobrir de forma oficial, i ho va fer amb un esdeveniment que recreà la seva inauguració l’any 1887, de la mà dels marquesos de Marianao i dels arquitectes Josep Fontserè i Antoni Gaudí. L’objectiu va ser presentar el nou parc i la seva nova gestió, així com els seus continguts, millores i plans de futur.



De fet, va ser el passat 31 de març quan el Parc Samà va obrir portes novament sota la gestió de l’empresa Expertus Turisme i Oci. Els objectius són retornar a aquest espai l’esplendor del parc; convertir-se en una referència per al turisme de la Costa Daurada, com a complement a l’oferta turística de Cambrils basat en la cultura i la natura, així com en un espai emblemàtic per a la celebració d’esdeveniments.



Per tot això, s’ha renovat el centre d’esdeveniment Saló del Marquesat, i s’han incorporat algunes noves espècies d’animals a través de les aus exòtiques de l’Aviari Marianao (el més gran de la Costa Daurada amb més de sis espècies i mig centenar de psitàcids) i els daines al bosc poètic. A més, els nous gestors del parc han dedicat gran part de la inversió a recuperar el curs de l’aigua procedent de la mina ubicada a 5 quilòmetres.



A l’acte inaugural de divendres hi van assistir representants de les diferents institucions relacionades amb l’Administració General i el Turisme, empresaris i associacions empresarials de la Costa Daurada, especialment les del sector turístic, i altres representants de la societat civil.



Tots ells van recórrer el parc guiats pels personatges històrics que van promoure la creació de Parc Samà, tot fent èmfasi en les principals anècdotes i els aspectes més rellevants de l’arquitectura, les espècies botàniques i la fauna del parc. En aquest sentit, es van explicar aspectes com, per exemple, el paper del parc en l’educació i conservació ambiental, ja que el Parc Samà a ser un dels primers zoològics d’Espanya; o l’empremta d’Antoni Gaudí en l’arquitectura modernista i en l’obra de Josep Fontserè, arquitecte del Parc Samà i també autor del Parc de la Ciutadella i el Mercat del Born.



Segons destaquen els gestors, des de l’obertura del parc, ara fa quatre setmanes, més de 5.000 persones han passat per l’espai, una dada que supera les previsions inicials. A més, 300 persones tenen el passi anual Samalina, que permet visitar el parc tots els dies de l’any i gaudir d’avantatges en esdeveniments.