El bandoler Pere Voltor és el nou gegant d'Alcover

El nom ha estat escollit pels alumnes de l'Escola Mare de Déu el Remei en una votació popular

Redacció

Actualitzada 25/04/2017 a les 18:53

La Diada de Sant Jordi va ser l’escenari de la presentació pública del nou gegant bandoler d’Alcover, Pere Voltor. El nom el van escollir els alumnes de l’Escola Mare de Déu el Remei en una votació popular i ha estat finançat conjuntament per l'Associació de Gegants i Grallers d'Alcover i l’Ajuntament.



Pere Voltor va ser apadrinat pels gegants de la Riba i va ser batejat a l’Església Nova d’Alcover, acompanyat pels gegants Miquel i Saura i els gegantons Roc i Senyoreta Remei. Al sortir de l’Església es va iniciar la cercavila pels carrers de la vila i va finalitzar a la Plaça Nova, on els alcoverencs i alcoverenques van acompanyar-lo en la seva ballada i es van llençar caramels.



La Diada de Sant Jordi va comptar amb les tradicionals parades de llibres i roses i una quinzena d’actes per a tots els públics que es van celebrar del 15 al 23 d'abril.