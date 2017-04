Dow torna a posar en marxa la planta d'etilè aturada des de dilluns per una incidència

L’empresa informa que farà ús de la torxa fins que el cracker no arribi al seu ritme normal de funcionament

Actualitzada 25/04/2017 a les 19:26

Dow Chemical preveu iniciar, a partir de les set de tarda d’aquest dimarts, el procés de posada en marxa de la seva planta d’etilè al polígon nord de Tarragona, a la Pobla de Mafumet, que estava aturada des d’aquest dilluns a la matinada per una incidència de procés a l’àrea de compressors. L’empresa demana disculpes per les molèsties que pugui generar l’episodi de torxa, que s’utilitzarà per cremar producte fins que el cracker no arribi al seu ritme normal de funcionament.



La multinacional nord-americana recorda que «les torxes del complex industrial formen part dels sistemes de seguretat de les plantes i és habitual que funcionin durant els processos de parada, anomalies de procés i posada en marxa de les unitats de producció».