Covestro guanya dues vegades i mitja més fins al març que el mateix període del 2016

Les causes han estat, principalment, la forta demanda de polímers i l'augment dels preus de poliuretans

Actualitzada 25/04/2017 a les 16:55

El fabricant de plàstics per a la indústria Covestro, que era una divisió de Bayer i es deia MaterialScience, ha guanyat el primer trimestre d'aquest 2017 468 milions d'euros, un 157% més que fa un any, per la forta demanda de polímers i l'augment dels preus de poliuretans.



Covestro ha informat aquest dimarts que el resultat operatiu ha millorat, en el mateix període, un 102,3%, fins a 688 milions d'euros. La facturació ha incrementat entre gener i març un 24,7%, fins a 3.586 milions d'euros. Bayer ha reduït recentment del 64,2 al 53,3% la seva participació a Covestro per aconseguir diners per finançar la compra del productor de transgènics nord-americà Monsanto.



La forta demanda dels productes de la firma mostra que els plàstics innovadors seran importants «en la urbanització, el canvi climàtic i l'evolució de la mobilitat», ha dit el president de Covestro, Patrick Thomas. Els preus de venda de poliuretans han pujat un 25,8% respecte al primer trimestre de l'any passat, i han contribuït a l'augment de la facturació.



Per poder satisfer la forta demanda, Covestro ha decidit mantenir la producció d'MDI -una primera matèria de les espumes rígides de poliuretà- a la planta de Tarragona. Per altra banda, l'empresa vol incrementar al llarg del 2018 la capacitat de producció d'MDI a la planta alemanya a Brunsbüttel, fins a les 400.000 tones anuals.



El segment de poliuretans ha incrementat les vendes un 6,8% per productes com l'MDI i el TDI (diisocianat de toluol); aquest últim s'usa en la síntesi de poliuretà en la produccions d'espumes flexibles. La demanda de tots dos ha estat especialment forta en la indústria de la construcció i en la indústria de mobles i de matalassos dels països de la regió del NAFTA (Canadà, EUA i Mèxic), d'Àsia i el Pacífic.



A causa del bon resultat aconseguit en el primer trimestre, Covestro revisa a l'alça els seus pronòstics de benefici per al 2017. Covestro, que va sortir a borsa a finals del 2015 a 24 euros per acció, baixava aquest dimarts un 1,2 %, fins a 72,95 euros. Covestro es va tornar el 2015 independent i va començar a cotitzar a la borsa de Frankfurt, primer en el segment Prime Standard i des de mitjans de desembre en l'índex de mitjanes empreses MDAX.