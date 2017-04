Un format més extens i per a tots els públics en el 7è festival de música electrònica Sebastival

Se celebrarà el dissabte 6 de maig al Poliesportiu Municipal de la Canonja

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 15:15

El festival cultural i de música Sebastival, organitzat per l’Associació Canongina de Música Electrònica i Alternativa (ACMEA) arriba enguany a la 7a edició. La jornada tindrà lloc el 6 de maig al Poliesportiu Municipal de la Canonja i comptarà amb un format més extens i un horari més ampli i per a tots els públics.



L’esdeveniment s’iniciarà a les 12 del migdia per tal que petits, joves i adults gaudeixin d’un vermut musical a l’aire lliure a càrrec dels djs locals MKSN. La zona romandrà oberta fins les 16h i tornarà a obrir a les 19h, amb més música i tres foodtrucks diferents que oferiran els seus productes durant tota la nit. També hi haurà un espai de descans sota l’ombra.



A les 00h la música es traslladarà a la MainRoom, al Poliesportiu Municipal, on els djs locals i els convidats posaran la seva música. Com a artistes convidats i plat for de la nit hi haurà el brasiler DJ Murphy, un vell conegut de l’escena electrònica techno amb molts anys d’experiència als vinils, i el barceloní Raul Mezcolanza, exresident de elRow, Florida135 o Monegros Desert Festival.



Durant el dia l’accés al recinte serà per a tots els públics i durant la nit només per a majors de 16 anys.