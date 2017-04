Prohibit el bany a la Cala Crancs pel trencament d'una canonada d'aigües residuals

Els treballs de reparació començaran de manera immediata

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 15:35

Una excavadora ha causat un desperfecte, aquest dilluns, a una canonada de l'emissari submarí de Cala Crancs, a Cap Salou, infraestructura que permet conduir les aigües residuals a través d'una canonada fins enterrar-les al llit marí. A causa del desperfecte i per precaució en cas d'una possible fuita, Protecció Civil de Salou ha activat un pla d'emergència i ha prohibit el bany i el pas a la cala fins que no es reparin els danys. L'excavadora estava duent a terme treballs de regeneració de l’arena de la platja quan ha causat el desperfecte a la canonada.



Segons la regidora de Platges, Julia Gómez, «primer hem volgut garantir la seguretat i, per prudència, hem decretat el tancament de la platja». El següent pas serà la reparació de l’emissari, una feina, que començarà amb caràcter d’urgència per tal de retornar la normalitat aquesta cala.