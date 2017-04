La cantant tarragonina Sol Baker llança el seu primer disc

Gravat a un estudi de la Pobla de Montornès, la cantant presentarà l'àlbum a la sala barcelonina Luz de Gas

Actualitzada 24/04/2017 a les 17:13

La cantant Sol Baker, nascuda a Barcelona però que actualment resideix a la Pobla de Montornès, al Tarragonès, llança el seu primer disc, anomenat 'Divinamente', aquest 25 d'abril. L'àlbum, un projecte iniciat fa tres anys i enregistrat a un estudi de la Pobla mateix, inclou quatre temes originals i vuit versions adaptades de soul, jazz, pop, bossa, boleros i balades. Tot i que l'àlbum es podrà comprar a partir d'aquest 25 d'abril, no serà fins el 29 de maig que es presentarà oficialment a la sala barcelonina Luz de Gas. Les entrades pel concert es poden adquirir online a través d'aquest enllaç . A més de l'accés a la presentació, aquestes també inclouen el disc i una sorpresa.Les cançons de 'Divinamente' són en català, castellà i anglès, i s'ha comptat amb la participació de Charly Soler Montoliu al piano, Pepo Domènech al baix, Albert Viles i Jordi Mourelo a la bateria i percussió, Santi Caballero i Dídac Gassó als saxos, Ricard Latorre a la melòdica, Carme Calvo, Núria Garcia, Elsa Olivet i Nil Roig a les veus, i Llongue a les guitarres, arranjaments, i com a productor, per a la seva producció i enregistrament. Les cançons originals han estat creades per Llongue, Litus, Juan Mari Montes, i la pròpia Sol Baker.