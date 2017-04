L'Ajuntament cedeix terrenys al tennis Salou perquè els clients puguin aparcar gratuïtament

La resta de veïns del municipi també podran estacionar en aquest espai, situat entre els carrers Avenç i Monestir de Santes Creus

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 11:42

La Junta de Govern Local de Salou ha aprovat una concessió directa d’uns terrenys municipals al Centro Deportivo Salou SL, titular del Tennis Salou H20, per a ús d’aparcament públic gratuït. Els terrenys estan situats a la confluència dels carrers Avenç, Monestir de Santes Creus i Camí del Racó i es destinaran a l’estacionament de vehicles dels usuaris del club, així com per la resta de veïns en general.



El Centro Deportivo Salou SL va fer aquesta petició a causa de la previsió d’un increment del nombre d’usuaris. La societat es compromet a fer les obres d’adequació de l’espai –en les quals invertirà 114.000 euros, il·luminar-lo i mantenir-lo com a espai gratuït i d’ús públic amb un espai de 3.790 metres quadrats.