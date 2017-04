Els canongins voten dotar de cuina pròpia el menjador de l'escola

La resposta ciutadana al procés dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de la Canonja ha estat molt positiva

La resposta ciutadana al procés dels Pressupostos Participatius de l’Ajuntament de la Canonja ha estat molt positiva ja que s’ha aconseguit un 11,55% de participació. D’un cens de 4.719 han votat 545 persones. Les dues propostes que han obtingut més vots han estat, «dotar de cuina pròpia el menjador de l’Escola la Canonja», amb 367 vots i «marcar i senyalitzar una ruta perimetral de 7 kilòmetres que passa per camis públics i envolta el poble, inclòs el Sector Nord, per on es pugui caminar, anar en bici, córrer...» amb un total de 252 vots. El cost de la primera proposta és de 92.500 euros i el de la segona puja 106.800 euros, per tant les dues juntes pràcticament esgoten el límit dels 200.000 euros destinats a la partida dels pressupostos participatius.



Les altres idees més votades han estat: Instal·lació d’un sistema de descalcificació de l’aigua a la sortida dels dipòsits d’abastament i dotar de material l’aula de plàstica de l’Escola.



El primer tinent d’alcalde i regidor de l’àrea de Participació Ciutadana, Salvador Ferré, se sent molt satisfet del resultat del procés, «els pressupostos han servit com a diagnosi de primera mà de les necessitats del poble. La ciutadania amb les seves propostes ha posat de manifest mancances, ha fet aflorar necessitats i alhora ens ha brindat moltes idees que caldrà recollir i incorporar a les prioritats polítiques del govern».



«Tenint en compte que és el primer cop que es dur a terme a la Canonja, hem obtingut una alta participació tant en la formulació de propostes com en el procés de votacions, si ho comparem amb processos similars d’altres municipis», comenta Salvador Ferré.



En el proper mes de maig es realitzarà una sessió de presentació pública dels resultats del procés on es mostraran les propostes guanyadores.