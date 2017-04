Abandonen a la Masó un cotxe robat a Sabadell

S'ha obert una investigació per tal d'identificar i detenir els sospitosos

Redacció

Actualitzada 24/04/2017 a les 14:29

Un cotxe robat a Sabadell a primera hora d'ahir diumenge al matí va ser trobat abandonat poques hores després a la Masó, segons informen els Mossos d'Esquadra. El vehicle, que havia estat robat a Sabadell prop de les 6h, va ser detectat per una patrulla dels Mossos d'Esquadra a l'AP-7 a l'alçada del Vendrell. Els lladres van aconseguir que els agents perdessin de vista el cotxe, que més tard es va trobar abandonat en un camí proper a la Masó.



Els Mossos d'Esquadra van procedir a recuperar el vehicle i el van dipositar a la comissaria de Valls per fer comprovacions. Els Agents de la Policia Científica van inspeccionar el vehicle per tal de trobar empremtes que els permetessin identificar els sospitosos, que encara no han estat detinguts. La investigació continua el seu curs per tal d'identificar i detenir els sospitosos.