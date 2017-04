Un accident a Querol obliga a treballar un helicòpter del SEM

S’ha produït a la carretera C-37 al seu pas pel municipi de l'Alt Camp

Redacció

Actualitzada 23/04/2017 a les 13:10

Cap a tres quarts de deu d’aquest matí de Sant Jordi, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) de Catalunya ha rebut un avís d’un accident de trànsit. Aquest s’ha produït a la carretera C-37 al seu pas per Querol, municipi de l’Alt Camp. Fins a la zona dels fets s’hi ha desplaçat una unitat terrestre i un helicòpter medicalitzat, que ha traslladat dos ferits en estat menys greu a l’hospital d’Igualada.



Es desconeixen quines han estat les causes d’aquest accident, que ha afectat un grup de motoristes que circulaven per aquesta via amb motos de gran cilindrada. Per motius desconeguts, dos dels motoristes han acabat fora de la via, en prat que ha simplificat la tasca dels serveis mèdics.