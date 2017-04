Èxit de públic i programació al PrimaverArt del Morell

La mostra apropa les arts escèniques al carrer, amb més espectacles i el mateix pressupost

Al llarg de tot el cap de setmana els carrers i places del Morell s’han convertit en l’escenari de la tercera edició del PrimaverArt, la mostra d’arts escèniques al carrer. Des de divendres al vespre i, fins diumenge a mitja tarda, indrets com la Plaça Francesc Macià, el Jardí de l’Ajuntament o la Plaça de la Font han acollit un total de 15 representacions de teatre, música i circ.



Oriol Figueres, tècnic de Cultura i Festes ha fet una valoració molt positiva de la mostra des del punt de vista tant de l’organització com del públic: «Hem augmentat notablement l’afluència de gent als espectacles i, a més, la programació ha estat tot un èxit ja que la valoració que n’ha fet el públic també és molt positiva». A més, Figueres també ha destacat la importància del consistori en l’èxit del PrimaverArt gràcies a la «predisposició a apostar per la cultura i l’art».



Després de tres edicions, el principal objectiu d’aquesta mostra és seguir creixent, en experiència i en nombre d’espectacles. L’aposta pel teatre i les representacions de petit i mig format ha estat clau, segons Figueres, ja que «permet comptar amb més espectacles i el mateix pressupost». Part de l’èxit de poder incrementar la programació sense tocar l’apartat econòmic també rau en el fet que, en aquesta tercera edició, PrimaverArt ha apostat per sortir del teatre: «Ho hem fet tot al carrer, que també és la filosofia de la mostra, i això ens ha permès no haver de comptar amb presència constant de tècnics de l’Ajuntament i apostar per obres amb una posada en escena més senzilla».



De fet, aquesta tercera edició només ha comptat amb una sola representació que es fes en un lloc tancat. Tot i així, seguint amb l’aposta del PrimaverArt, s'ha tractat d’una obra de microteatre representada a la Sala Noble de l’Ajuntament, que ha encaixat perfectament amb les característiques d’un estil teatral que requereix una sala petita i amb aforament reduït.



L’èxit del PrimaverArt va més enllà dels tres anys que porta omplint, cada cop més, els carrers del Morell. Segons explica Figueres, «ja fa temps que es pica pedra» i l a mostra no és res més que un «embolcall a tota la programació regular de teatre que es porta fent des del 2010». Figueres també ha explicat que amb tres edicions de PrimaverArt «s’han après moltes coses i també n’hi ha que s’han de millorar», fet comprensible i que no està renyit amb el bon estat de salut de l’aposta cultural del Morell.