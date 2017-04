El Passeig Jaume I s'inunda de Sant Jordi

Una trentena de parades, protagonistes de la diada a Salou

Redacció

Actualitzada 23/04/2017 a les 13:41

El Passeig Jaume I de Salou, des de la zona del Club Nàutic, s’ha omplert de l’ambient característic de la diada de Sant Jordi. Els llibres i les roses han estat els principals protagonistes entre la trentena de paradetes i estands de diverses associacions, escoles i, fins i tot, partits polítics. Centenars de salouencs i de veïns d’algunes de les poblacions pròximes han volgut gaudir del dia, acompanyat climatològicament, passejant entre les paradetes i intercanviant roses i llibres.



Però els dos elements principals de la diada de Sant Jordi no són els únics que ocupen el passeig de Salou. D’entre els estands n’hi ha de solidaris que venen articles relacionats amb la diada per a caues benèfiques. A més, també hi ha representacions culturals populars i la presència d’animació infantil amb les mascotes del Club Xic’s.