20.000 llibres guarneixen els carrers de Vila-seca per Sant Jordi

Es tracta d'escultures efímeres obra dels alumnes de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus

Actualitzada 23/04/2017 a les 13:47

El centre històric de Vila-seca es torna a convertir, amb motiu de Sant Jordi, en l’escenari d’un projecte urbà que dona una segona vida a llibres en desús. La intervenció artística és obra dels alumnes de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i Reus i consta de sis escultures efímeres i un espai urbà. En la segona edició de la iniciativa s’han emprat uns 20.000 llibres obsolets que han estat cedits per veïns, entitats, escoles, institucions i biblioteques. Sota el paraigua de la participació ciutadana, la transformació i reciclatge de materials i la creació artística, ‘Efímera. Art al carrer’ pretén reflexionar sobre el paper dels llibres i de la lectura en l’actualitat.



Organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vila-seca amb la col·laboració de les Escoles d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona i a Reus i de la Biblioteca Pública de Vila-seca, set equips d’alumnes d’aquests centres d’art ( sis de Tarragona i un de Reus) s’han encarregat de muntar les obres en diversos punts de Vila-seca.



La iniciativa pretén apropar l’art a la gent i donar una nova vida i un nou ús a qualsevol tipus de llibre com ara enciclopèdies, llibres de text, llibres de butxaca, llibres infantils i, en general qualsevol format de llibre obsolet i en desús.



La rambla de Catalunya, el carrer Major, el Portal de Sant Antoni, la plaça d’Estudi, la plaça de Voltes, la plaça de l’Església i les Peixateries Velles de Vila-seca s’han guarnit amb diverses escultures efímeres construïdes amb prop de 20.000 llibres que van ser cedits l’any passat, amb motiu de la primera edició del projecte.



El director de l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació a Tarragona, Daniel Uzquiano, ha explicat a l’ACN que en el projecte hi ha participat alumnes del segon curs del cicle d’Arts aplicades als murs, els quals han pogut posar en pràctica com funciona la professionalització del món de l’art. A més, l’experiència els ha permès portar els seus projectes «al món real».



«Abandonem les dues dimensions i, en lloc d’agafar el pigment, pintem amb el llibre al món real proposant obres carregades de contingut i d’idees perquè la gent es faci preguntes al voltant del què significa la lectura a dia d’avui», ha afegit Uzquiano.