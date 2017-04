El conductor del cotxe ha resultat ferit lleu i ha estat evacuat a l'hospital Joan XXIII

Un camió s'ha incendiat en col·lidir lateralment amb un turisme al seu pas per Torredembarra, en direcció Barcelona, aquesta matinada de dissabte. El camió, que transportava pa, ha quedat completament calcinat, tant la part tractora com la de càrrega. El conductor del turisme, que ha hagut de ser excarcerat pels Bombers, ha estat l'únic ferit pel sinistre i ha estat evacuat en estat lleu a l'hospital Joan XXIII de Tarragona.



L'avís del sinistre s'ha rebut a les 00.37 hores al quilòmetre 1.177 de l'N-340. Durant el matí de dissabte, els Bombers han continuat treballant al lloc dels fets, on s'ha desplaçat maquinària retroexcavadora per acabar d'extingir el foc aïllant el remolc del camió en una zona on no es pot accedir.