Salou instal·la Wifi gratuït al Pavelló Municipal Central

Actualment són 45 els punts de connexió distribuïts pel municipi

21/04/2017

El Pavelló Central de Salou disposa de cobertura Wifi gratuïta i pública amb la xarxa Salou Connecta. Amb els nous punts d’accés del Pavelló Central, al Carrer de Milà, actualment són 45 els punts de connexió distribuïts pel municipi. La cobertura de Wifi gratuït al Pavelló arriba a tot el seu espai de pista, grades, i passadissos on hi ha les oficines d’administració i d’entitats esportives del municipi. La previsió del consistori és incorporar altres zones municipals quan les condicions tècniques ho permetin, i poder arribar amb bones condicions a la Masia Catalana, a la Torre Vella i al Centre Obert Dofí Màgic. També es pretén millorar la cobertura en les actuals zones de la Biblioteca i la Masia Tous.



Aquesta nova zona es suma a la de la piscina i el seu jardí, que ja estava coberta des del 2009 en el projecte inicial de creació de la xarxa Wifi municipal. En la mateixa actuació, es dota el Pavelló Central de la infraestructura de comunicacions necessària per poder oferir connexions de banda ampla garantides a organitzadors d'esdeveniments a la instal·lació municipal.



A més del pavelló, però, hi ha d'altres punts al municipi que cobreixen bona part de les platges principals: Llevant, Ponent, i ara també Capellans, i zones obertes com Passeig Jaume I, Font Lluminosa, i el Parc de la Ciutat.