Tres joves tarragonines realitzen un projecte educatiu sobre els valors sahrauís

L'objectiu és realitzar un documental apropant els valors sahrauís als escolars catalans

Actualitzada 23/04/2017 a les 11:06

Llums d’Àfrica és un projecte audiovisual amb finalitats educatives i solidaries que va néixer com a proposta de Treball de Fi de Grau de tres estudiants de Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques, de la URV: Marina Figueres, Laura López i Blanca del Cacho. El seu objectiu és apropar els valors sahrauís a la nostra societat mitjançant un intercanvi de visions entre dos nens reusencs, alumnes del Pare Manyanet, i nens i adolescents de Smara, un dels 7 camps de refugiats del Sàhara Occidental.La iniciativa inclou el disseny d'una unitat didàctica, que anirà dirigida a tres escoles del camp de Tarragona (Sagrat Cor, Pare Manyanet i Aura); la producció de petites peces audiovisuals, destinades per la difusió a les xarxes socials, i un breu documental sobre els valors sahrauís, amb imatges del camp de refugiats, l’intercanvi educatiu amb els alumnes catalans complementat amb l’opinió de diferents experts -historiadors i educadors- sobre el conflicte. Una vegada finalitzat el projecte, la intenció de les estudiants és fer arribar la unitat didàctica al major nombres d'escoles possible per donar a conèixer la realitat d’un poble que viu en unes dures condicions des de fa més de 40 anys.A més del vessant educatiu, també es tracta d’un projecte solidari. Per aquest motiu durant els mesos previs al viatge van dur a terme tot un procés de difusió i recaptació de fons, mitjançant la venda de polseres i l'organització d'un torneig de pàdel benèfic al Tennis del Club Gimnàstic de Tarragona. Tots els diners recaptats esvan destinar a Una Finestra al Món (UFM), l’entitat amb la qual van viatjar, que va aconseguir un gran volum de material esportiu per a les escoles sahrauís.Tot i això, per fer possible aquesta iniciativa, les estudiants Blanca del Cacho i Marina Figueres van aconseguir la beca del programa ‘Col·labora en un Projecte de Cooperació Internacional’ de la URV Solidària. Això va permetre a les alumnes entrar a formar part d'UFM per viatjar amb ells a Smara. L’objectiu del viatge va ser, principalment, realitzar un documental reivindicatiu per aquesta entitat seguint les bases establertes en el programa ‘Col·labora’. Així van aprofitar l’oportunitat per realitzar, al mateix temps, el Treball de Fi de GrauUFM té una gran experiència promovent l’intercanvi educatiu amb actes de denúncia política, als campaments sahrauís, des de fa més de 10 anys. Va ser gràcies a aquesta entitat que van poder viatjar al camp de refugiats, ja que es van ocupar de tot el procés, incloent-hi els assumptes legals.Aquí teniu l' enllaç del teaser de Llums d'Àfrica