Intervenen 30 nanses de pesca per pops que suposaven un perill per la navegació

Els estris estaven col·locats a una profunditat prohibida i a dos milles nàutiques de la costa

Actualitzada 21/04/2017 a les 14:49

El Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil de Tarragona van intervenir la passada setmana 30 nanses de pesca col·locats a dos milles nàutiques de la costa de Cambrils utilitzats per la pesca del pop roca.



La tripulació de l’embarcació ‘Rio Francolí’ navegava per Cambrils fent tasques de conservació de la natura, medi ambient i control i inspecció de les embarcacions esportives i pesqueres quan van detectar el calament de dos línies d’aparells de pesca a quinze metres de profunditat.



Els aparells suposaven un greu risc per la navegació, ja que estaven col·locats a una profunditat prohibida i no tenien senyals de abalisament, boies i plaques identificatives. Per aquest motiu van extreure els aparells: un total de 30 nanses per a pops i 500 metres de fil. Es van iniciar les gestions per trobar el seu propietari.



Les nanses intervingudes van ser traslladades a terra, on van quedar dipositades a disposició del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.