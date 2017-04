Detenen un reincident per conduir sense carnet al Pla de Santa Maria

L'home, que ja ha estat detingut en diverses ocasions pel mateix motiu, té una ordre judicial de privació de conducció en vigor

Elisabet Soler

Actualitzada 21/04/2017 a les 13:32

Els Mossos d'Esquadra van detenir, ahir dijous prop de les 18h, un home de 32 anys, veí de Santa Coloma de Queralt i nacionalitat espanyola per conduir sense carnet i per tenir una ordre judicial de privació de conducció en vigor. L'home va ser detingut després de ser identificat pels agents en el marc d'un control de prevenció realitzat a l'Alt Camp.



L'individu ja ha estat detingut en diverses ocasions per la Policia Autonòmica per conduir sense carnet i tot apunta a que l'home mai ha tingut la llicència del permís de conduir. Concretament l'home va ser detingut fins a sis vegades durant el passat 2016 per conduir sense carnet.



Segons fonts policials, en algunes d'aquestes ocasions anteriors l'individu havia intentat fugir dels controls policials posant en perill la seguretat de la resta dels usuaris de la via. A més també s'ha negat a fer proves d'alcoholèmia en reiterades vegades en què ha estat detingut. L'home acumula una desena d'antecedents, entre els quals també hi figuren delictes relacionats amb el patrimoni.